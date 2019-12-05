Москва, 5 декабря 2019, 05:46 — REGNUM Отмена коэффициента за мощность двигателя автомобиля может привести к тому, что стоимость полиса ОСАГО может увеличиться на 30%, сообщили «Известия» со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА).
Соответствующие изменения, передаёт издание, предусмотрено в законопроекте, направленном на «либерализацию» ОСАГО. Его авторы хотят ввести повышающие коэффициенты за грубые нарушения правил дорожного движения: превышение скорости более чем на 60 км/ч, езду за рулем нетрезвом состоянии, пересечение двойной сплошной, проезд на красный свет.
«Коэффициент мощности двигателя по-прежнему предлагается исключить, при этом тарифный коридор будет расширен на 30% вверх и вниз», — сказал источник в РСА.
Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об изменениях подходов к тарификации ОСАГО ранее внесли в Госдуму депутаты комитета по финрынку во главе с Анатолием Аксаковым («Единая Россия»).
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