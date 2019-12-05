Петропавловск-Камчатский, , 05:37 — REGNUM Посол Италии в России Паскуале Терраччано сказал, что из всех регионов России больше всего его поразила Камчатка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Отвечая на вопрос журналиста МК , о том, какие регионы России произвели на него самое сильное впечатление, Паскуале Терраччано сказал:

«Сложно выбрать какое-то одно из тех мест, которые впечатлили сильнее всего: каждое оставило о себе что-то на память. Но если уж действительно нужно выбрать что-то одно, я назову Камчатку: она меня особенно поразила своей необыкновенно разнообразной природой».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи с общественниками Дальнего Востока в сентябре 2019 года, президент России Владимир Путин назвал Камчатку «бриллиантом», подчеркнув, что не видел в мире ничего более прекрасного.