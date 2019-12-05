Якутск, , 05:16 — REGNUM В арктические районы Якутии выехала первая бригада для медицинского осмотра населения и диагностики рака на ранней стадии. Об этом 5 декабря сообщает пресс-центр Якутского республиканского онкологического диспансера.

Выездная форма работы организуется врачами диспансера для оказания качественной и доступной медицинской помощи населению труднодоступных районов республики, расположенных в арктической зоне.

Как следует из сообщения, первая медицинская бригада выехала в Верхнеколымский район. Её задача — оказание методической помощи центральной районной больнице и медицинский осмотр жителей.

Также, если позволят обстоятельства, бригада осмотрит население труднодоступных поселков района: Нелемное, Утая, Усун-Кюель.

В составе первой выездной бригады онкологов: главный врач, врач-акушер-гинеколог-онколог Афанасьева Л.Н., врач хирург-онколог Никифоров П.В. и врач УЗД Тихонова М.И.