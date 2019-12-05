Биробиджан, , 05:22 — REGNUM Еврейская автономная область не успеет до конца 2019 года перейти на новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Об этом заявил заместитель главы «Российского экологического оператора» (головной компании по управлению отходами) Алексей Макрушин в Совете Федерации, который также отметил, что всего в России восемь регионов рискуют не перейти к новой системе, которая окончательно сформируется к январю 2020 года.

Ранее ФАС отменила итоги аукциона по определению регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Еврейской автономной области.

Как сообщало ИА REGNUM, тульский регион оказался лучшим в построении схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.