Вашингтон, , 05:09 — REGNUM Лишь около трети американских граждан готовы согласиться с тем, чтобы США по-прежнему платили самую большую долю в бюджет НАТО, показал социологический опрос фирмы Rasmussen.

Как следует из релиза Rasmussen, только 35% американцев считают, что США должна вносить в бюджет НАТО больше денег, чем любой другой член альянса.

С таким положением вещей не согласны 49% опрошенных.

Не смогли чётко определиться по этому вопросу 16% респондентов.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что все страны НАТО обязаны вносить «честную долю» в бюджет альянса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп, комментируя итоги своего участия в саммите НАТО в Лондоне, заверил соотечественников: увеличение бюджета альянса не потребует расходов от США

«Хорошо поладил, заставил платить»: Трамп похвастался политикой США в НАТО