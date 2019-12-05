Вашингтон, 5 декабря 2019, 05:09 — REGNUM Лишь около трети американских граждан готовы согласиться с тем, чтобы США по-прежнему платили самую большую долю в бюджет НАТО, показал социологический опрос фирмы Rasmussen.
Как следует из релиза Rasmussen, только 35% американцев считают, что США должна вносить в бюджет НАТО больше денег, чем любой другой член альянса.
С таким положением вещей не согласны 49% опрошенных.
Не смогли чётко определиться по этому вопросу 16% респондентов.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что все страны НАТО обязаны вносить «честную долю» в бюджет альянса.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп, комментируя итоги своего участия в саммите НАТО в Лондоне, заверил соотечественников: увеличение бюджета альянса не потребует расходов от США
«Хорошо поладил, заставил платить»: Трамп похвастался политикой США в НАТО