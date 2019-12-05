Париж, , 02:59 — REGNUM Вечером 4 декабря, перед началом массовой забастовки профсоюзов, протяжённость пробок в столичном регионе Франции Иль-де-Франс превысила средние показатели в два раза и достигла 557 километров. Об этом сообщает управление дорожного движения региона (DiRIF).

Заторы на дорогах возникли в результате действий работников Национального общества железных дорог Франции (SNCF) и Парижского автономного управления транспорта (RATP), начавших забастовочные акции до её официального старта 5 декабря. Из-за остановки движения поездов многим гражданам пришлось использовать автомобили.

Напомним, 5 декабря профсоюзы Франции проводят масштабную общенациональную забастовку против осуществлённого правительством повышения возраста выхода на пенсию. Пенсия в полном объеме теперь будет выплачиваться при достижению 64-летнего возраста.

В забастовке планируют участвовать работники наземного и авиационного транспорта, энергетической отрасли, школ, детских садов, коммунальных служб. А также судьи, адвокаты и полицейские.

По прогнозам, в протестах по всей стране примут участие около миллиона человек.

Читайте также: Школы Франции поддержат забастовку против пенсионной реформы на 55%

Читайте ранее в этом сюжете: Глава партии «Неподчинившаяся Франция» поддержал забастовку 5 декабря