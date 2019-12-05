Южно-Сахалинск, , 02:33 — REGNUM В областной больнице Сахалинской области не выявлено проблемы нехватки лекарств и повторного использования одноразовых расходных материалов, сообщила 4 декабря пресс-служба правительства региона.

Масштабная проверка проводится в лечебном учреждении с участием специалистов прокуратуры, Росздравнадзора по Сахалинской области и регионального министерства здравоохранения.

«По предварительным данным, нарушений нет. Лекарства хранятся согласно всем правилам», — сказала и.о. руководителя управления Росздравнадзора по Сахалинской области Лариса Долгополова.

В свою очередь, информацию о просроченных лекарствах в больнице назвали ложью и клеветой. «До боли обидно, что нас оклеветали наши коллеги», — заявила главная медсестра отделения Яния Шеревера.

Ранее, напомним, местные СМИ распространили информацию о том, что в медицинском учреждении используются медпрепараты с истекшим сроком, материалы одноразового использования, а также нарушаются условия труда.