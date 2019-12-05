Владивосток, , 02:53 — REGNUM Торговый центр «Центральный» вошёл в список «100 самых уродливых зданий России», который составил блогер Илья Варламов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Здание было построено в 1903 году по заказу Иоганна Лангелитье — предпринимателя и владельца торгово-промышленной компании «Торговый дом И. Лангелитье и Ко». Компания специализировалась на производстве и торговле строительными материалами, металлом, станочным оборудованием. В верхних этажах здания располагались комфортабельные квартиры для сотрудников компании, а внизу — магазин по продаже железно-скобяных товаров. Парадный фасад здания украшали первые в городе башенные часы, пишет PrimaMedia.

В 2002 году была произведена реконструкция, в результате которой у здания появилась высокая двухъярусная стеклянная надстройка, из-за которой автор списка, скорее всего, и отнёс здание в разряд «уродливых».

Как сообщало ИА REGNUM, перед выборами в Московскую городскую думу блогер Илья Варламов выпустил серию роликов, вдохновлявших участников протестов, однако, позже он принял участие в совместной пресс-конференции с вице-мэром Москвы Петром Бирюковым.