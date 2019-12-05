Стокгольм, , 01:25 — REGNUM Шведская школьница Грета Тунберг стала одним из лауреатов премии «За целесообразное жизнеобеспечение», церемония вручения которой состоялась 4 декабря в Стокгольме. Об этом сообщил телеканал Euronews.

Премия ежегодно присуждается лицам и организациям, ведущим борьбу за сохранение и возрождение культурных ценностей и вносящим вклад в урегулирование кризисов. Она также известна как альтернативная Нобелевская премия.

Сама Тунберг присутствовать на церемонии не смогла, так как находится в Мадриде на 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 16-летняя девушка сообщила, что она «глубоко благодарна» за «огромное признание», и призвала отвести внимание от неё и направить его на движение, связанное с борьбой против изменения климата.

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Другими лауреатами премии в 2019 году стали правозащитница Аминату Хайдар, выступающая за независимость Западной Сахары, адвокат Го Цзяньмэй — за новаторскую и настойчивую работу по защите прав женщин в Китае, лидер коренных народов Дави Копенава — за мужественную решимость защищать леса и биоразнообразие Амазонки.

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