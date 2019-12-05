Краснодар, , 00:50 — REGNUM Краснодарский край признали лучшим регионом России по снижению смертности от рака. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Премия «За качество и безопасность медицинской деятельности» в номинации «Снижение смертности от злокачественных новообразований» была вручена министерству здравоохранения региона на XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество — 2019».

Как следует из сообщения, в Краснодарском крае медикам удалось добиться наилучших в России результатов по профилактической работе.

«Уже сегодня в нашем регионе онкологи диагностируют и выявляют рак на ранней стадии почти в 60% всех случаев заболеваний, когда лечение наиболее эффективно», — сказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов во время торжественной церемонии награждения.

По его словам, с начала 2019 года, благодаря эффективному применению современных технологий и оборудования при выявлении и лечении рака, было сохранено на 226 человеческих жизней больше, чем в 2018 году.

Таких результатов кубанским онкологам удалось добиться во многом благодаря тому, что в крае в 2019 году уже начали работать с пациентами 11 центров амбулаторной онкологической помощи из 18, которые запланировано открыть до 2020 года.