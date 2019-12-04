Москва, , 23:52 — REGNUM Фарш из осетрины, чьё мясо будет выращено в инкубаторах, может появиться в России в ближайшие 3−4 года. Об этом 4 декабря рассказал в интервью «Известиям» генеральный директор компании ArtMeat Аскар Латышев.

Как пояснил Латышев, мясо будет выращиваться с помощью специальных биореакторов из материала, взятого с помощью биопсии у мальков осетра. Через биореактор к мясу будут поступать все необходимые питательные вещества.

В настоящее время учёные устанавливают, при каких условиях рост мяса будет наиболее эффективным. Кроме того, биологи ведут эксперименты с выращиванием жировых компонентов мяса из стволовых клеток.

Появление продукции из искусственного мяса рыбы на прилавках магазинов запланировано через 3−4 года. При этом цена искусственного фарша осетрины будет выше средней цены из мяса настоящей рыбы класса «премиум». Позднее стоимость фарша планируется снижать до стоимости продукции среднего ценового сегмента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первом «урожае» мяса, выращенного вне животного, который удалось собрать учёным из Китая.

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