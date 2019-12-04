Екатеринбург, , 23:49 — REGNUM В Екатеринбурге стоит отказаться от ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях к 2025 году. Об этом заявил экс-мэр города, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий, сообщает Justmedia.

На совещании при уральском полпреде Николае Цуканове утверждалось: чтобы убрать вторую смену и обеспечить всех школьников местами в первую смену, нужно построить в городе 35 новых школ к 2025 году, тогда как запланировано к постройке лишь 9. Задача по ликвидации второй смены прописана в национальном проекте «Образование».

»На мой взгляд, это неисполнимая и очень дорогая задача. Более актуальная проблема — ремонт старых школ», — сказал Чернецкий.

Полпред же ответил, что ремонт старых школ стоит проводить на городские и областные деньги, а новые школы строить уже за счёт дотаций из федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, через пять лет дефицит в школах Екатеринбурга может увеличиться в пять раз. Сейчас в учреждениях не хватает 8 тысяч мест, но показатель может вырасти до 40 тысяч к 2025 году, признал мэр города Александр Высокинский. Нужно строить новые школы, но для этого нужны инвестиции в 30−40 млрд рублей в эти пять лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Дефицит мест в школах Екатеринбурга может вырасти в пять раз