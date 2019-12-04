Индианаполис, США, , 23:29 — REGNUM Проводить эксгумацию останков Джона Диллинджера, известного грабежами банков в начале прошлого века, запретил Высший суд округа Марион (штат Индиана, США), сообщает 4 декабря Associated Press.

Таким образом, суд удовлетворил требование администрации кладбища «Краун хилл» (город Индианаполис), где похоронен Диллинджер.

Как пояснил судья, эксгумация не может проводиться без согласия администрации кладбища, которая, в свою очередь, не обязана обосновывать свой отказ.

Напомним, эксгумации Диллинджера добивается его племянник Майкл Томпсон, который желает провести анализ ДНК. Он предполагает, что захороненный на кладбище человек — это не Диллинджер.

Разрешение на эксгумацию 31 декабря 2019 г. Томпсон получил в октябре, но администрация «Краун хилл» подала апелляцию, которую теперь и удовлетворил суд.

Читайте ранее в этом сюжете: В США решили эксгумировать останки гангстера Джона Диллинджера