Москва, , 23:15 — REGNUM Государственное обвинение запросило для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, являющегося фигурантом «московского дела», четыре года колонии. Заседание суда состоялось сегодня, 4 декабря.

В суде было зачитано обвинение Жукову. По версии следствия, Жуков, с целью возбуждения ненависти и вражды решил привлечь неограниченную группу лиц к экстремистской деятельности и для этого разместил видеозапись в своем блоге.

Прокурор также попросил лишить Жукова доступа в интернет на два года.

Сам Жуков заявил, что действующую власть он воспринимает как оппонентов, а не как врагов и соответственно не испытывает ни к кому ненависти.

«Главное доказательство уважения к конституционному строю — мое участие в выборах, это конституционный способ участия в политике», — сказал Жуков.

Ожидается, что приговор Жукову будет вынесен 6 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках в ходе несанкционированной акции в Москве 27 июля. В начале сентября Жукова перевели под домашний арест. Затем с него сняли обвинение в участии в массовых беспорядках и выдвинули обвинение в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ).