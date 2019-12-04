Вашингтон, , 23:12 — REGNUM Стало известно, когда выйдет игра The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics по популярному сериалу Netflix «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления». Об этом 4 декабря сообщил блог PlayStation.

Её релиз состоится 4 февраля 2020 года. Студии En Masse Entertainment и BonusXP заявили, что они ставили перед собой задачу поместить идею шоу в тактическую и стратегическую игру. Они отметили, что в The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics смогут найти что-то интересное для себя как люди, мало знакомые с таким жанром, так и «ветераны».

Сериал «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления» потоковый сервис Netflix выложил на своём сайте 30 августа 2019 года. Шоу было создано по мотивам мира, показанного в фильме «Тёмный кристалл», который в 1982 году сняли режиссёры Джим Хенсон и Фрэнк Оз.

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