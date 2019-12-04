Москва, , 23:03 — REGNUM Крупнейший российский туроператор «Библио-Глобус» первым заключил соглашение о сотрудничестве с акционерным обществом «Национальные туристические технологии», ответственным за разработку и внедрение «Электронной путевки», сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Заключенное соглашение станет первым шагом в исполнении требования о передаче данных туроператорами в общий пул, согласно новым правила обмена информацией в электронной форме при реализации туристского продукта (08.06.2019, № 748). Управляющий директор компании «Библио-Глобус» Ирина Костенко убеждена, что «налаживание взаимодействия Системы с программным обеспечением профессиональных участников туристического рынка, возможность последних участвовать в формировании предложений по доработке Системы обеспечит комфортные для туроператоров условия подключения к Системе ещё до введения ее обязательности».

Добавим, что раннее сотрудники многих туроператоров высказывались о новых требованиях с опасением и недоверием, считая, что новая система избыточна и будет «душить» бизнес.