Екатеринбург, , 22:55 — REGNUM В Свердловской области растёт смертность из-за проблем с обеспеченностью врачами. Об этом сообщает ЕАН.

Показатели назвали на проводимом уральским полпредом совещании по реализации нацпроектов на территории региона.

Обнаружилось, что на 100 тысяч свердловчан приходится лишь 28 медицинских специалистов, что резко меньше общероссийского показателя — в более чем 37,6 врачей на 100 тысяч населения. Всего в регионе работает 12 тысяч специалистов, недостаёт хирургов, врачей скорой и терапевтов.

В пяти муниципалитетах — в Дегтярске, Ивделе, Каменске-Уральском, Камышлове и Нижнем Тагиле — на фоне дефицита врачей повысилась смертность от онкологии и болезней сердечно-сосудистой системы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уральский полпред Николай Цуканов назвал две главные проблемы Свердловской области. По мнению чиновника, «проблемными» являются сферы здравоохранения и экологии.

Читайте ранее в этом сюжете: Уральский полпред назвал главные проблемы Свердловской области