Москва, , 22:47 — REGNUM В Мещанском суде Москвы завершились слушания по делу участника акции протеста 27 июля Владимира Емельянова, сообщает «Медиазона».

Ему инкриминируют применение насилия в отношения представителя власти. Прокуратура требует для Емельянова наказание в виде четырёх лет лишения свободы.

По словам самого участника протестов, он во время тех событий счёл своим гражданским долгом «защитить гражданина от применения вреда здоровью».

Его позицию подтвердили на заседании свидетели. Они заявили, что видели, как Емельянов хотел помочь молодому человеку, оказавшемуся в руках сотрудников Росгвардии, оттащив одного из представителей закона за бронежилет. Именно это действие и послужило причиной для возбуждения уголовного дела.

И истец, и ответчик представили свои аргументы, Емельянов выступил с последним словом, в котором попросил оценить его действия объективно.

Приговор будет объявлен 6 декабря в 12:00.