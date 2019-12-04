Вашингтон, , 22:42 — REGNUM В США за неделю благодарения было продано рекордное количество портативных консолей Nintendo Switch и Nintendo Switch Lite. Об этом 4 декабря сообщил портал Comicbook.

В общем в США за обозначенный период было продано 830 тыс. устройств. Аналитики отметили, что это была лучшая неделя за всю историю продаж консоли. В Nintendo в свою очередь сообщили, что на сегодня в США уже продано около 17,5 млн Switch. Таким образом, только за одну неделю компания продала 5% от всего объёма.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Nintendo Switch вышла на рынок Китая. Стоимость консоли составляет там 2099 юаней (около $298).

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