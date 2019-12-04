Москва, , 22:37 — REGNUM Авиаперевозчик «Аэрофлот» отменит один из рейсов по направлению Москва-Париж в четверг 5 декабря из-за крупной стачки, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

На сайте авиакомпании указано: «в связи с готовящейся общенациональной забастовкой во Франции с 04.12.19 по 08.12.19, Аэрофлот вносит изменения в расписание рейсов 5 декабря 2019 года». Не будут выполнены полеты SU2462 из аэропорта Шереметьево в Париж и SU2463 из Парижа в Шереметьево. Сотрудники компании успокоили: «пассажиры будут отправлены рейсами SU2458/SU2459, планируемое время вылета 14:50/17:50 5 декабря». Добавим, что на этом рейсе авиаперевозчик будет использовать воздушные судна с повышенной вместимостью.

В пресс-службе «Аэрофлота» сказали, что авиакомпания старается оповестить всех своих клиентов через SMS-оповещения и звонки и обязуется обеспечить их всех необходимым и сгладить неудобства от отмененного рейса.