Москва, 4 декабря 2019, 22:37 — REGNUM Авиаперевозчик «Аэрофлот» отменит один из рейсов по направлению Москва-Париж в четверг 5 декабря из-за крупной стачки, сообщает информационный портал TravelRussianNews.
На сайте авиакомпании указано: «в связи с готовящейся общенациональной забастовкой во Франции
В пресс-службе «Аэрофлота» сказали, что авиакомпания старается оповестить всех своих клиентов через SMS-оповещения и звонки и обязуется обеспечить их всех необходимым и сгладить неудобства от отмененного рейса.