Москва, , 23:02 — REGNUM Посещать бассейн без справки разрешил гражданам России старше 12 лет Верховный суд РФ. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Инициативу об отмене справок выдвинули специалисты Роспотребнадзора. В ведомстве указали, что, по санитарным нормам, подобная справка нужна лишь в населённых пунктах, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

Требование приносить в бассейн справку о результатах обследования на энтеробиоз остаётся актуальным для детей дошкольного и младшего школьного возраста вне привязки к санитарно-эпидемиологической ситуации.

При этом отмечается, что собственник бассейна, в свою очередь, имеет право требовать справку также независимо от санитарно-эпидемиологической ситуации, мотивируя требование снижением риска распространения заболеваний.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предложении главы комитета Госдумы по спорту Михаила Дегтярёва (ЛДПР) отменить справки для посещения бассейна, с которым он обратился в Роспотребнадзор.

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