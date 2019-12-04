Сочи, Краснодарский край, , 22:30 — REGNUM В среду, 4 декабря, на Международном форуме добровольцев, который проходит в Сочи с 3 по 5 декабря, прошла панельная дискуссия «Россия — страна возможностей: время социальных лифтов».

Участие в ней приняли первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко; генеральный директор АНО «Россия страна возможностей» Алексей Комиссаров; заместитель министра здравоохранения РФ, победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг. Олег Салагай; руководитель проекта «Здоровое село» Антон Коротченко; генеральный директор благотворительного фонда «КАПИТАНЫ», руководитель проекта «Мой первый бизнес» Александр Демин; победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг., советник губернатора Новгородской области Дмитрий Афанасьев; победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг., советник губернатора Новгородской области Дмитрий Афанасьев; и руководитель проекта «Мечтай со мной» Тимур Сафин. Модератором панельной дискуссии выступил председатель совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев.

«Меня радует, что стремление к самореализации — это одна из первых ценностей, которая звучит сегодня у подрастающего поколения. Поэтому задача государства — создать механизмы этих социальных лифтов. Конкурсы «Мой первый бизнес» для школьников, «Я — профессионал» для студентов, «Цифровой прорыв» для программистов и айтишников, «Лидеры России» для управленцев», — сказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Он подчеркнул, что ценности и идеалы добровольчества неразрывно связаны с навыками, необходимыми лидерам и руководителям во всех сферах.

«Даже в таком проекте, как «Лидеры России», который вообще про управленцев в госслужбе, в экономике, появилась важная часть — проект «Сердце лидера». Это не случайно. Это тоже такой, если хотите, критерий проверки. Тестами можно проверить знания, поставив человека в кризисную ситуацию, мы понимаем его предрасположенность к лидерству и работе в команде. Но нет таких тестов, которые проверяют открытость души и желание служить людям», — добавил Сергей Кириенко.

Говоря о добровольчестве в России, он подчеркнул, что «не должно быть направлений деятельности и сфер, которые закрыты для волонтерства».

«Задача государства, на мой взгляд, — это снимать лишние барьеры, делать так, чтобы не было сфер жизни, в которых нет пространства для работы волонтеров. А все остальное описывается принципом «Россия — страна возможностей». В первую очередь для любого неравнодушного человека», — сказал Сергей Кириенко.

«Сегодня уже немыслимо большое направление работ в медицине без участия волонтеров-медиков. На следующий год будет всероссийская перепись населения. В истории такого никогда не было, и волонтеры в переписи не участвовали. А сейчас подписывается соглашение, и несколько десятков тысяч волонтеров смогут принять участие в переписи населения», — добавил первый заместитель руководителя Администрации Президента России.

«Сегодня собрались не только волонтеры, которых мы называем событийными, а еще и добровольцы, которые участвуют в самых разных проектах: они помогают детям, они помогают инвалидам. На нашей платформе уже 22 проекта, и во всех, так или иначе, присутствуют такие истории, где участники демонстрируют свою активность. В «Лидерах России» нужно реализовать любой социальный проект. Для меня самое ценное, что конкурс заканчивается, а проекты остаются», — отметил гениальный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Заместитель министра здравоохранения РФ, победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг. Олег Салагай рассказал о важности работы волонтеров-медиков: «В России более 40 тысяч волонтёров-медиков — это одно из крупнейших движений в стране, которое за несколько лет выросло из небольшой инициативной группы. Добровольцы помогли уже миллионам людей получить медпомощь, благодаря ним качественно изменилось взаимоотношение с системой здравоохранения. Для нашего министерства вопрос пользы волонтёрского движения не стоит, это очевидная вещь».

Выступая на мероприятии, руководитель проекта «Мечтай со мной» Тимур Сафин предложил внедрить в конкурс «Лидеры России» номинацию «НКО» для людей, которые хотят связать свою профессиональную деятельность с системным развитием волонтерства и социальной активности.

«Волонтерство — это такой большой первый шаг. Многие люди, кто занимается этой деятельностью, в дальнейшем хотят заниматься ей системно, на профессиональной основе. В нашем проекте задействованы уже более 2000 волонтеров, и есть такие истории, когда люди хотят открывать некоммерческие организации, и поэтому я хотел бы выступить с таким предложением. Я тоже участвую в конкурсе «Лидеры России». Мне очень хотелось бы видеть общественную деятельность в одной из специализаций конкурса», — сказал руководитель проекта «Мечтай со мной».

В ответ генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров отметил, что специализации конкурса — это эксперимент третьего сезона конкурса, и в перспективе новые направления будут развиваться.

«В этом году в рамках «Лидеров России» мы проводим эксперимент — помимо основного конкурса у нас проходят специализации: «Наука», «Здравоохранение» и «Финансы и технологии». Мы хотим понять потребности наших участников, что мы можем им предложить в рамках таких специальных направлений конкурса. В будущем число специализаций будет возрастать», — рассказал Алексей Комиссаров.

Спикеры сессии отметили, что сегодня в рамках платформы тема социальной отнесенности и волонтерства внедряется и в другие профессиональные конкурсы — «Мой первый бизнес» для школьников, «Я профессионал» для студентов, «Цифровой прорыв» для IT-специалистов и другие.

По мнению генерального директора благотворительного фонда «КАПИТАНЫ», руководителя проекта «Мой первый бизнес» Александра Демина, «между предпринимателем и волонтером есть сходство».

«Предприниматель — это человек, который меняет пространство вокруг себя, это инноватор, который реагирует на проблемы и запросы общества, и в этом смысле у волонтера и предпринимателя схожие позиции. На основе этих двух тенденций родилось социальное предпринимательство. В рамках конкурса «Мой первый бизнес» мы выделили отдельное направление, которое поможет поддержать такие инициативы ребят», — сказал руководитель конкурса «Мой первый бизнес».

Все дни форума на мероприятии работает стенд «Сердце лидера», где все желающие могут узнать о различных социальных, волонтерских и экологических проектах от самих участников конкурса «Лидеры России». В рамках прошлого конкурса «Лидеры России» участниками было реализовано свыше 1000 проектов. Однако большинство финалистов и победителей конкурса по велению души продолжают осуществлять свои проекты и сейчас.

На пленарной дискуссии два победителя конкурса рассказали о своих проектах. Так, руководитель направления Управления интегрированного развития активов в блоке разведки и добычи ПАО «Газпром нефть» Борис Изюмов реализует проект «Боевая слава», который решает проблему утраты неоцифрованных фронтовых писем, а также личных исторических документов о Великой Отечественной войне. Вместе с единомышленниками Борис проводит для школьников Уроки Памяти и Славы, где рассказывает о героях войны, обучает работать с фронтовыми письмами и онлайн-архивами. Кроме того, команда Бориса разработала портал boevayaslava.ru — уникальный информационный ресурс, систематизированный банк электронных документов на карте боев, живая сеть писем.

«Лидер — это проводник изменений. Он не просто хочет изменить мир, а действительно меняет его. И начинать в первую очередь нужно с себя. Необходимо найти толчок, который заставит что-то сделать, и гореть идеей. А затем брать и делать шаг за шагом!», — отметил Борис Изюмов.

Еще один победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг., советник губернатора Новгородской области Дмитрий Афанасьев представил свой проект «Доступный Театр», в основе которого лежит идея познакомить наиболее социально незащищенные слои населения (пенсионеров, подопечных детских домов, инвалидов, ветеранов ВОВ и т.д.) российских городов с лучшими постановками театров страны. В онлайн-режиме или в записи спектакли транслируют в центрах социальной активности населения, домах престарелых, детских домах и других заведениях социальной поддержки граждан.

«Если ты пытаешься делать только для себя, то никогда не достигнешь чего-то глобального и масштабного. Я хочу видеть улыбки других. Если я могу изменить жизнь 10 людей — это счастье. Если я могу изменить жизнь 1000 людей — это восторг», — подчеркнул Дмитрий Афанасьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Международном форуме добровольцев принимают участие более 6500 волонтеров из 120 стран мира. Основные треки форума — полезная и деловая программы. Кульминацией форума станет награждение победителей всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019».

Все дни форума на мероприятии работает стенд платформы «Россия — страна возможностей». Гости стенда могут предложить свои темы форума «Россия — страна возможностей», который пройдет в следующем году, озвучить пожелания по спикерам, активностям и навыкам, которые бы им хотелось приобрести на мероприятии. Кроме того, для гостей доступна демоверсия теста конкурса управленцев «Лидеры России» — «Сравни себя с лидером». Посетители также могут ознакомиться с образовательными программами Мастерской управления «Сенеж», зарегистрироваться на конкурс «Мой первый бизнес», принять участие в розыгрыше призов, который будет проводиться совместно с платформой TikTok, а также поучаствовать в онлайн-викторине.