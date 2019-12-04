Сочи, Краснодарский край, 4 декабря 2019, 22:30 — REGNUM В среду, 4 декабря, на Международном форуме добровольцев, который проходит в Сочи с 3 по 5 декабря, прошла панельная дискуссия «Россия — страна возможностей: время социальных лифтов».
Участие в ней приняли первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко; генеральный директор АНО «Россия страна возможностей» Алексей Комиссаров; заместитель министра здравоохранения РФ, победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг. Олег Салагай; руководитель проекта «Здоровое село» Антон Коротченко; генеральный директор благотворительного фонда «КАПИТАНЫ», руководитель проекта «Мой первый бизнес» Александр Демин; победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг., советник губернатора Новгородской области Дмитрий Афанасьев; победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг., советник губернатора Новгородской области Дмитрий Афанасьев; и руководитель проекта «Мечтай со мной» Тимур Сафин. Модератором панельной дискуссии выступил председатель совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев.
Он подчеркнул, что ценности и идеалы добровольчества неразрывно связаны с навыками, необходимыми лидерам и руководителям во всех сферах.
Говоря о добровольчестве в России, он подчеркнул, что «не должно быть направлений деятельности и сфер, которые закрыты для волонтерства».
Заместитель министра здравоохранения РФ, победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг. Олег Салагай рассказал о важности работы волонтеров-медиков: «В России более 40 тысяч волонтёров-медиков — это одно из крупнейших движений в стране, которое за несколько лет выросло из небольшой инициативной группы. Добровольцы помогли уже миллионам людей получить медпомощь, благодаря ним качественно изменилось взаимоотношение с системой здравоохранения. Для нашего министерства вопрос пользы волонтёрского движения не стоит, это очевидная вещь».
Выступая на мероприятии, руководитель проекта «Мечтай со мной» Тимур Сафин предложил внедрить в конкурс «Лидеры России» номинацию «НКО» для людей, которые хотят связать свою профессиональную деятельность с системным развитием волонтерства и социальной активности.
В ответ генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров отметил, что специализации конкурса — это эксперимент третьего сезона конкурса, и в перспективе новые направления будут развиваться.
Спикеры сессии отметили, что сегодня в рамках платформы тема социальной отнесенности и волонтерства внедряется и в другие профессиональные конкурсы — «Мой первый бизнес» для школьников, «Я профессионал» для студентов, «Цифровой прорыв» для IT-специалистов и другие.
По мнению генерального директора благотворительного фонда «КАПИТАНЫ», руководителя проекта «Мой первый бизнес» Александра Демина, «между предпринимателем и волонтером есть сходство».
Все дни форума на мероприятии работает стенд «Сердце лидера», где все желающие могут узнать о различных социальных, волонтерских и экологических проектах от самих участников конкурса «Лидеры России». В рамках прошлого конкурса «Лидеры России» участниками было реализовано свыше 1000 проектов. Однако большинство финалистов и победителей конкурса по велению души продолжают осуществлять свои проекты и сейчас.
На пленарной дискуссии два победителя конкурса рассказали о своих проектах. Так, руководитель направления Управления интегрированного развития активов в блоке разведки и добычи ПАО «Газпром нефть» Борис Изюмов реализует проект «Боевая слава», который решает проблему утраты неоцифрованных фронтовых писем, а также личных исторических документов о Великой Отечественной войне. Вместе с единомышленниками Борис проводит для школьников Уроки Памяти и Славы, где рассказывает о героях войны, обучает работать с фронтовыми письмами и онлайн-архивами. Кроме того, команда Бориса разработала портал boevayaslava.ru — уникальный информационный ресурс, систематизированный банк электронных документов на карте боев, живая сеть писем.
Еще один победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг., советник губернатора Новгородской области Дмитрий Афанасьев представил свой проект «Доступный Театр», в основе которого лежит идея познакомить наиболее социально незащищенные слои населения (пенсионеров, подопечных детских домов, инвалидов, ветеранов ВОВ и т.д.) российских городов с лучшими постановками театров страны. В онлайн-режиме или в записи спектакли транслируют в центрах социальной активности населения, домах престарелых, детских домах и других заведениях социальной поддержки граждан.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Международном форуме добровольцев принимают участие более 6500 волонтеров из 120 стран мира. Основные треки форума — полезная и деловая программы. Кульминацией форума станет награждение победителей всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019».
Все дни форума на мероприятии работает стенд платформы «Россия — страна возможностей». Гости стенда могут предложить свои темы форума «Россия — страна возможностей», который пройдет в следующем году, озвучить пожелания по спикерам, активностям и навыкам, которые бы им хотелось приобрести на мероприятии. Кроме того, для гостей доступна демоверсия теста конкурса управленцев «Лидеры России» — «Сравни себя с лидером». Посетители также могут ознакомиться с образовательными программами Мастерской управления «Сенеж», зарегистрироваться на конкурс «Мой первый бизнес», принять участие в розыгрыше призов, который будет проводиться совместно с платформой TikTok, а также поучаствовать в онлайн-викторине.