Токио, , 22:10 — REGNUM В Японии впервые за всю историю страны женщина назначена командиром боевого корабля, эсминца противоракетной обороны с системой «Иджис», сообщает 4 декабря агентство Kyodo.

Капитан Михо Отани в 48-летнем возрасте приняла на военно-морской базе «Майдзуро» под своё командование эсминец ПРО «Мёко».

Михо Отани в 1996 году стала одной из первых женщин, получивших диплом Национальной академии обороны. Ранее она проходила службу на учебном корабле «Симаюки» и эсминце «Ямагири».

Эсминец ПРО «Мёко», доверенный Михо Отани, построен в середине 1990-х годов и оснащён системой перехвата баллистических ракет «Иджис» производства США.

В составе ВМС Японии имеется ещё пять боевых кораблей этого типа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее северокорейские баллистические ракеты беспрепятственно пролетели над территорией Японии. Ни одна из систем ПРО не сработала.

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