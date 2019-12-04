Вашингтон, , 22:07 — REGNUM Приложение Instagram с 4 декабря 2019 года начало спрашивать возраст у пользователей при регистрации аккаунта. Об этом соцсеть предупредила 4 декабря на своей странице в Facebook.

Как отметили в компании, это сделано для того, чтобы дети в возрасте младше 13 лет не могли пользоватться приложением. Кроме того, возраст будет являться фильтром для показа определённой рекламы и станет одним из инструментов при реализации новых мер безопасности. Отмечается, что дата рождения и возраст владельца аккаунта не будут видны другим пользователям.

Ранее журнал Forbes опубликовал список богатейших Instagram-блогеров в РФ. Выяснилось, что 15 российских Instagram-блогеров ежегодно зарабатывают на рекламе от $400 тыс. до $1,6 млн.

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