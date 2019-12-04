Вашингтон, , 21:57 — REGNUM Дата рождения будет запрашиваться у новых пользователей при регистрации в социальной сети Instagram. Об этом 4 декабря сказано в заявлении, опубликованном на сайте пресс-службы социальной сети.

Сообщается, что указывать дату рождения придётся с 4 декабря всем новым пользователям. При этом уточняется, что дата не будет видна другим пользователям социальной сети. Если аккаунт в Instagram связан со страницей в Facebook, то данные о дате рождения из Facebook будут перенесены автоматически.

Уточняется, что такое нововведение связано с намерением компании обезопасить юных пользователей социальной сети. Несовершеннолетние пользователи будут ограждаться от рекламы алкоголя и прочей нежелательной для подростков продукции.

Также компания Facebook напомнила, что по условиям пользования во многих странах мира владельцу аккаунта в социальной сети должно быть не менее 13 лет. При этом в компании отметили, что не собираются проверять данные, предоставленные пользователями и, в свою очередь, руководство компании рассчитывает на честность владельцев аккаунтов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что социальная сеть Facebook впервые добровольно пометила как ложную одну из публикаций, подчинившись закону Сингапура.

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