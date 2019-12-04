Вашингтон, , 21:43 — REGNUM Видеоблогер Антон Логвинов сообщил, что релиз ПК-версии видеоигры Horizon: Zero Dawn﻿ может состояться в феврале 2020 года. Cоответствующий ролик он опубликовал 4 декабря на своём YouTube-канале.

По мнению инсайдера, подобный шаг со стороны компании Sony представляется вполне логичным, поскольку уже в следующем году как этот производитель, так и другие выпустят на рынок консоли нового поколения. Кроме того, сейчас разработчики создают сиквел популярной игры, и Sony может воспользоваться моментом для того, чтобы познакомить с франшизой как можно большую часть геймерской аудитории. К сожалению, пока нет информации о том, на какой платформе выйдет игра.

Напомним, релиз Horizon: Zero Dawn﻿ состоялся 28 февраля 2017 года. Игра выполнена в жанре Action/RPG (ролевая игра в которой результат часто зависит отреакции геймера). Её действие происходит с постапокалиптическом мире, захваченном роботами.

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