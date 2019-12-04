Санкт-Петербург, , 21:39 — REGNUM Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге завалил снегом неустановленный подросток, сообщает 4 декабря пресс-служба компании «Петербург Газ».

Очевидцы сообщили в оперативную службу компании, что неизвестный малолетний хулиган целенаправленно натаскивает снег на Вечный огонь.

К приезду техников огонь уже не горел, пришлось проводить внеплановое техническое обслуживание газового оборудования мемориала.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подросток методично носит снег на место горения мемориального огня. Пакостник прекратил своё занятие только после того, как Вечный огонь погас.

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