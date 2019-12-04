Душанбе, , 21:08 — REGNUM Мэрия Душанбе обещает установить на главной площади таджикистанской столицы — «Дусти» — самую высокую ёлку в истории Таджикистана. Её высота, по информации администрации мэра, составит 29 метров, а диаметр у основания — 15 метров.

Вокруг ёлки на площади «Дусти» для жителей и гостей столицы будет возведён сказочный городок: панорамы с изображениями героев различных новогодних сказок.

Новогоднюю ёлку будут украшать светодиодные лампочки четырёх цветов, а также 16 тыс. игрушек.

31 декабря на площади пройдёт праздничный концерт, который закончится пятиминутным фейерверком.

Столичный градоначальник Рустам Эмомали поручил компетентным ведомствам установить центральную ёлку страны до 10 декабря 2019 года.

В 2018 году высота главной ёлки Таджикистана составляла 28 метров.