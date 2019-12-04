Пекин, , 21:02 — REGNUM Портативная игровая консоль Nintendo Switch начала продаваться на рынке Китая. об этом 4 декабря сообщил портал Engadget.

Утройство продаётся в комплекте с игрой New Super Mario Bros. Deluxe. Стоимость консоли сейчас составляет 2099 юаней ($298). Отмечается, что немного позже появится первый пакет игр специально для Китая, сейчас уже доступен предзаказ на игры Mario Kart 8 Deluxe и Super Mario Oyssey.

https://twitter.com/ZhugeEX/status/1202066476125052928

В октябре 2019 года ИАР сообщило, что консоль Switch вскоре побьёт рекорд компании Nintendo. В ближайшее время она может побить рекорд продаж другой платформы компании — SNES.

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