Москва, , 20:58 — REGNUM Высота снежного покрова в Москве за счёт осадков, ожидаемых в ночь на 5 декабря, к утру достигнет 3−4 сантиметров. Об этом сообщил агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что снег в столице усилился, а скорость ветра в настоящее время составляет 5−12 метров в секунду и, таким образом, можно говорить, что «в Москве началась первая метель».

«Она будет длиться всю ночь, часов до 7−9 утра. Также будет небольшая гололедица. Осадки составят около 2,5−3 миллиметров. При этом ночью будет идти пушистый снег. Высота снежного покрова за счёт пушистого снега достигнет 3−4 сантиметров», — сказал Вильфанд.

Днём в четверг, 5 декабря, согласно прогнозу синоптиков, ожидается потепление до +1…+3 градусов, осадки перейдут в фазу мокрого снега и дождя.

Ветер при этом усилится до 15 метров в секунду, но «метели завтра не будет, потому что когда снег насыщен влагой — это не метель», пояснил Вильфанд.

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