Ватикан, , 20:52 — REGNUM В борьбе с изменением климата следует предпринимать более решительные и активные действия, сказано в направленном в среду, 4 декабря, обращении папы римского Франциска к участникам климатического саммита в Мадриде.

Глава католической Церкви отметил, что в последнее уровень осведомленности граждан об этой проблеме значительно вырос.

Но одновременно с этим мировое сообщество предпринимает пока слишком «слабые» меры, неадекватные действительному уровню проблем и не могущие оказать подлинного эффекта, считает Франциск.