Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 20:40 — REGNUM В ямальском Новом Уренгое пойман 66-летний уроженец Башкирии, которого силовики искали за покушение на убийство. Преступление было совершено 6 октября, сообщает пресс-служба окружного управления СКР.

В вечерний час после совместного распития спиртного возник конфликт между двумя мужчинами. Подозреваемый повалил хозяина жилища на пол и наносил ему в шею и голову удары осколком стеклянной бутылки. Соседи вмешались и тем спасли пострадавшему жизнь.

Пойманному гражданину уже предъявили обвинение. Следователи требуют отправить его в СИЗО.