Вашингтон, , 20:39 — REGNUM Разработчики Diablo IV представили новую систему «прокачки» персонажа и сообщили о том, что они приняли решение убрать из игры древние предметы. Об этом 4 декабря сообщил журнал PC Gamer.

Вместо древних предметов в игре появятся материалы, которые можно будет добавить к предметам. Таким образом, геймеры получат возможность более точно «настраивать» характеристики игровых элементов. Отмечается, что в игре появится в принципе больше аффиксов.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчики Diablo IV спорят о том, как будет реализована в игре система прокачки. Они пока не решили, будет ли она конечной или бесконечной (система, при которой персонаж не может достичь максимального уровня).

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