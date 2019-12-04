Санкт-Петербург, 4 декабря 2019, 20:39 — REGNUM Силами волонтеров в нескольких регионах России выявлены и нанесены на интерактивную карту более 3200 населенных пунктов, уничтоженных нацистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM рассказали 4 декабря организаторы проекта «Живая память».
Проект зародился в Ленинградской области, на территории которой в годы войны было частично или полностью разрушено более трех тысяч деревень. Затем он объединил государственные архивы 16 регионов России с усилиями гражданских активистов, историков, краеведов, музейных работников и других неравнодушных граждан
В рамках проекта «Живая память» происходит сбор всевозможной архивной информации об уничтоженных во время войны населенных пунктах, с последующим нанесением их местоположения на карту, с указанием всех полученных сведений о судьбе погибших деревень, посёлков и сёл.
Как рассказали инициаторы проекта, в Ленинградской области всё начиналось со скромной таблицы в Excel, в которую активисты заносили собранные сведения обо всех уничтоженных врагом населенных пунктах региона.
В Ленобласти учреждена специальная дата — День памяти сожженных деревень. Мемориальная дата приходится на 29 октября. В этот день в 1943 году нацистами была уничтожена деревня Большое Заречье на территории Калитинского сельского поселения Волосовского района. Несколько человек были расстреляны на месте «за связи с партизанами», остальных согнали в один из домов соседней деревни Глумицы и сожгли заживо. В тот день погибли 66 человек, в том числе 19 детей. После войны деревня Большое Заречье не восстанавливалась.
Вскоре деятельность активистов из Ленобласти получила поддержку Фонда президентских грантов, и проект начал распространяться по всей стране. К нему подключились Псковская, Новгородская, Тверская, Воронежская, Белгородская, Смоленская, Брянская области, Краснодарский край и другие регионы, побывавшие под полной или частичной оккупацией в годы войны.
На средства Фонда президентских грантов была создана онлайн-платформа, куда каждый человек может добавить имеющуюся у него информацию о каком-либо уничтоженном в войну населенном пункте. Эта информация проверяется и дополняется. В каждом регионе проект ведут несколько кураторов, но основная работа по составлению базы данных выполняется добровольцами.
Напомним, 5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтера). Дата была установлена указом президента РФ от 27 ноября 2017 года.
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