Милан, Италия, , 20:12 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали в Милане 16-летнего гражданина за распространение наркотиков, сообщили в полиции в среду, 4 декабря.

Продавец был задержан непосредственно во время попытки сбыть одну из доз. Кроме того, при обыске у него были найдены и другие наркотики.

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что, «несмотря на возраст» задержанного, это уже не первый случай привлечения его к ответственности за подобные преступления — предыдущий имел место в 2017 году, когда гражданину было 14 лет. У несовершеннолетнего гражданина есть «нормальная семья», но он не живет с родственниками, а также не посещает школу, сообщили в полиции.