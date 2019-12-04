Сургут, Югра, , 19:55 — REGNUM В югорском Сургуте транспортные полицейские сняли шестерых местных жителей с самолёта до Таиланда. Составлены протоколы по фактам мелкого хулиганства, сообщает пресс-служба управления МВД России на транспорте по Уральскому ФО.

Инцидент произошёл 3 декабря. У граждан возник конфликт с бортпроводниками. Ещё на трапе пассажиры начали ругаться матом. Командир корабля обратился в полицию.

Полицейские сняли с рейса двух женщин и четверых мужчин. Их доставили в отделение и оформили протоколы.