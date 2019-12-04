Рим, , 19:52 — REGNUM Отказ осужденных за участие в мафиозных структурах сотрудничать со следствием не может быть основанием для вынесения им каких-либо наказаний, такое определение вынесли судьи Кассационного суда Италии в среду, 4 декабря.

Государство имеет право «награждать» за сотрудничество со следствием, но не имеет права наказывать за отказ от такого сотрудничества, пояснили судьи.

В отношении таких осужденных граждан должен действовать тот же режим, что касается и остальных заключенных, сказано в заявлении.