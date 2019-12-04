Бишкек, , 19:23 — REGNUM Представительство ООН в Киргизии прокомментировало скандал, разгоревшийся в республике после того, как датская художница Джули Савери появилась на публике в обнаженном виде во время выставки феминисток, проходившей 2 декабря в музее ИЗО в Бишкеке.

«Организация объединенных наций выражает обеспокоенность по поводу вызывающих тревогу случаев нетерпимости, разжигания ненависти и призывов к насилию вокруг Бишкекской художественной выставки «Феминнале»», — говорится в заявлении представительства.

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В ООН считают неприемлемым то, что дискуссии среди жителей Киргизии по поводу этого «культурного события» привели к оскорблениям и угрозам жизни в адрес художниц, творческих работниц, женщин-активисток и правозащитников.

«Общественные дебаты по всем социальным вопросам идут рука об руку с ростом и развитием всех современных государств. Государства несут первостепенную обязанность обеспечить, чтобы такие дебаты были свободны от разжигания ненависти и насилия в отношении женщин и всех групп общества», — подчеркнул постоянный координатор ООН в республике Озонниа Ожиело.

Чиновники ООН призвали киргизстанские власти активно содействовать созданию условий, в которых женщины и уязвимые группы могут безопасно высказывать свои опасения, свободно участвовать в общественной сфере и использовать свое право на выражение мнения.

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