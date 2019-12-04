Ульяновск, , 19:13 — REGNUM В Ульяновской области заболеваемость ВИЧ-инфекцией в этом году снизилась на 4,7%, более половины инфицированных — мужчины. Об этом говорилось на брифинге минздрава региона, приуроченному к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Начальник отдела управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Диляра Хакимова отметила, что в регионе проживают более 12 тыс. носителей вируса ВИЧ. Большинство заболевших (60%) — мужчины, при этом чаще всего инфицирование происходит в возрасте от 30 до 40 лет половым путём (более 80% случаев заражения). В целом в регионе заболеваемость в 2019 году снизилась на 4,7%.

Также Хакимова напомнила, что у ВИЧ-инфицированной матери может родиться здоровый ребенок при условии соблюдения рекомендаций врачей и прохождения терапии. По данным ведомства, в крови 80% детей, рожденных инфицированными матерями, ВИЧ-инфекция не была обнаружена.

По официальным данным, в Ульяновской области в январе-октябре 2019 года обследование на ВИЧ прошли более 19% жителей региона. Данное обследование рекомендуется проходить дважды в год.