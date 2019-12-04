Липецк, , 18:31 — REGNUM В Липецке к Новому году установят 17 «Народных ёлок», которые должны будут украсить сами липчане. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба мэрии.

«Народные» ели установят в Левобережье, на Сырском Руднике, Матырском, Дачном, в 15-м микрорайоне, на ЛТЗ, Соколе, Силикатном. Игрушки для них изготовят сами липчане, и лучшие украшения выберут на конкурсе.

Заявки принимают до 10 декабря. Участники будут бороться в номинациях «Самая стильная игрушка», «Самая оригинальная игрушка», «Семейная игрушка». Украшения должны в высоту быть 30−50 сантиметров и весить не более 400 грамм. Победителей наградят до 20 декабря.

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