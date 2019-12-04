Санкт-Петербург, , 18:32 — REGNUM ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти обяснило необходимость задержать более 70 болельщиков «Спартака» предотвращением массовых беспорядков. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 декабря в ведомстве.

«Благодаря грамотным действиям полиции Санкт-Петербурга удалось пресечь беспорядки футбольных фанатов», — заявили в Главке.

Напомним, ранее к ответственности привлекли 34 человек, несколько арестованы, а один из лидеров на 1,5 года лишен права посещать спортивные мероприятия за оскорбительные кричалки на стадионе против форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Это стало результатом профилактической работы полиции, проведенной в минувшие выходные в различных районах Петербурга по пресечению и предотвращению грубых нарушений общественного порядка футбольными фанатами», — заявили в ГУ МВД.

Напомним, матч турнира молодежного первенства между командами «Зенит-М» и «Спартак-М» состоялся 30 ноября? а матч РФПЛ между командами «Зенит» и «Спартак» — 1 декабря.

По данным ГУ МВД, более 70 болельщиков привлечены к административной ответственности, часть из них помещена под административный арест.

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