Сочи, Краснодарский край, , 18:12 — REGNUM Сербия будет поддерживать тесные дружественные отношения с Россией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 декабря заявил президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции по итогам переговоров с главой России Владимиром Путиным в Сочи.

«Сербия находится на европейском пути, но Сербия подписала и торговое соглашение с Евразийским экономическим союзом. И несмотря на то, что Сербия (находится) на европейском пути, мы не делаем и не будем снижать объём сотрудничества, не будем становиться меньшими друзьями с Россией», — заявил Вучич.

«Более того, мы никому не позволим вмешиваться в наши отношения с Российской Федерацией. Мы нашу дружбу будем беречь, культивировать. Нашу близость мы будем защищать, наше братство мы будет взращивать и дальше. Никто не может этого у нас отнять, несмотря на все попытки», — подчеркнул он.

Вучич отметил, что для него огромная часть встретиться с президентом России.