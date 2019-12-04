Сочи, Краснодарский край, , 18:06 — REGNUM Сербия будет надёжно обеспечена газом вне зависимости от отношений России и Украины. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 декабря заявил президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции по итогам переговоров с главой России Владимиром Путиным в Сочи.

«Я должен успокоить людей в Сербии, что я получил уверения от президента Российской Федерации, господина Путина и от господина Миллера, что мы всегда сможем покупать дополнительные количества газа с территории других стран и что первый-второй квартал следующего года, в общем, мы можем встретить с определённой уверенностью, независимо от того, как будут развиваться переговоры России с Украиной», — заявил Вучич.

«Я и сам себя спокойнее чувствую, даже не могу скрыть улыбку. Спасибо господину Путину, спасибо нашим русским друзьями за это», — подчеркнул он.