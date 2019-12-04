Махачкала, , 18:27 — REGNUM Советский районный суд Махачкалы вынес приговор бывшему главному врачу городской больницы №1 Меджиду Алиеву, обвиняемому в хищении бюджетных денег. Он признан виновным в особо крупном мошенничестве и приговорен к шести годам лишения свободы условно, пишет издание «Молодежь Дагестана».

Уголовное дело насчитывает четыре эпизода, а суммарный размер похищенных средств составляет 244,5 млн рублей. По каждому из них суд вынес отдельное решение. В окончательном варианте путем сложения наказаний судья приговорил бывшего главврача к шести годам лишения свободы, а также оштрафовал его на 3 млн рублей.

Однако судья, сославшись на статью УК РФ «Условное осуждение», постановил считать наказание условным с испытательным сроком на три года. Суд также взыскал с Алиева в счет возмещения материального ущерба 242,4 млн рублей в пользу территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана и 5,4 млн рублей — в пользу минздрава республики.

Приговор еще не вступил в законную силу. Сам Алиев с вердиктом не согласился и намерен обжаловать его в высшей инстанции. С решением суда не согласилась и прокуратура, посчитав его слишком мягким.

Как сообщало ИА REGNUM, Меджид Алиев был задержан в середине сентября 2018 года по подозрению в мошенничестве на 238 млн рублей. Следствие утверждало, что он в течение трех лет незаконно поощрял себя и некоторых сотрудников больницы премиями и стимулирующими выплатами. В дальнейшем большую часть этих денег подчиненные возвращали главврачу.

В ходе расследования дело обрастало новыми эпизодами, среди которых незаконная передача участка, находившегося в пользовании больницы, под строительство многоквартирного дома, хищение препаратов и заключение фиктивных контрактов с коммерческой организацией.

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