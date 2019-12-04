Калуга, , 19:50 — REGNUM В Калужской области мероприятия по благоустройству территорий в 2019 году выполнены на 128%. Приведены в порядок 215 дворов и 111 общественных пространств, сообщает 4 декабря корреспондент ИА REGNUM по информации министра строительства и ЖКХ региона Егора Виркова.

Калужский министр нацелил глав администраций муниципалитетов после принятия областного бюджета на 2020 год незамедлительно приступить к конкурсным процедурам для реализации благоустроительных мероприятий будущего года.

«Не стоит ждать предельных сроков — 1 мая и 1 июля, необходимо не позднее первого квартала 2020 года определить подрядчиков и приступить к выполнению работ», — сказал Егор Вирков.

По мнению главы профильного ведомства, к решению вопросов развития городской среды необходимо активно привлекать молодёжь. Большинство муниципалитетов области уже отчиталось о рейтинговом голосовании среди жителей по выбору предпочтительных для благоустройства территорий. Так, наибольшей интерес вызвал проект Обнинска по благоустройству улицы Лейпунского которая станет пешеходной. Здесь установят фонтан, а в дальнейшем это общественное пространство будет использовано для светомузыкальных представлений и других городских мероприятий.

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