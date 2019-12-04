Краснодар, , 17:52 — REGNUM Сербия благодарна России за помощь. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 декабря заявил президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции по итогам переговоров с главой России Владимиром Путиным в Сочи.

«Я благодарен президенту Путину за его личный вклад, чтобы наши отношения были очень хорошими, благодарен ему за всё, что он делал для Сербии в прошлом. Мы в Сербии ценим больше Путина, чем предшествующих лидеров, и пусть русские за нас на это не сердятся», — заявил Вучич.

«Мы считаем, что если бы в 1999 году был Путин в России, нас никто бы бомбить не стал», — подчеркнул он.