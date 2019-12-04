Москва, , 17:48 — REGNUM Стандарты, которые определяют параметры микроклимата в жилых домах и квартирах, следует пересмотреть. Об этом журналистам заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

«Зима вступила в свои права, во многих регионах установилась морозная погода. Как и в прошлые годы с началом отопительного сезона россияне обращаются в наши партийные Центры защиты прав граждан с многочисленными жалобами на холод в квартирах», — отметил Миронов.

Так, по его словам, сегодня стандарты температуры в доме устанавливают, что она должна достигать 18 градусов, но ночью допустимо снижение еще на три градуса.

«Это за гранью нормального существования! По медицинским рекомендациям тепловой комфорт и нужная влажность воздуха в квартире достигается при температуре 20 градусов, а если в доме ребенок, должно быть теплее еще на градус. Надо увеличить норматив минимальной температуры отопления в жилых комнатах до 20 градусов Цельсия, но без повышения тарифов на теплоснабжение», — предложил Миронов.

Соответствующее предложение депутат направил в органы исполнительной власти. При этом, уверен он, это новые нормы не должны привести к росту стоимости услуг.

«Такие разговоры надо пресекать на корню. Хотя бы потому, что между температурой воздуха в жилых домах и температурой носителя в теплоцентрали, а, следовательно, и затратами ресурсоснабжающих организаций, нет жесткой связи», — заявил Миронов.