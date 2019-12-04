Новосибирск, , 17:47 — REGNUM Новосибирск стал первым городом, где при поддержке департамента по социальной политике мэрии реализуется проект «Браслет помощи». В ближайшее время планируется приобрести еще 2 тыс. браслетов, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

Идентификаторы QRepublik в центрах социального обслуживания населения Новосибирска раздают с июня 2019 года. На нейлоновом браслете есть QR-код, считав его при помощи смартфона, можно увидеть информацию о хронических заболеваниях человека, перенесённых им операциях, аллергии, группе крови, а также получить контакты его близких.

«Кроме того, факт считывания передается и в органы полиции с указанием места считывания. Это ноу-хау в нашем проекте», — отметил начальник департамента по социальной политике мэрии Ольга Незамаева.

Каждый обладатель регистрирует QR-код на сайте QRepublik и вносит в систему свои медицинские данные. Власти уверяют, что доступ к информации надёжно защищён, а факт считывания передается в службы экстренной помощи с указанием места.

Статистика ведётся ежедневно, за неделю в среднем происходит 40−50 обращений к системе.

Сейчас браслеты получают люди из группы риска — с подозрением или после инсульта, страдающих сахарным диабетом, деменцией, эпилепсией, артериальной гипертензией и другими заболеваниями. В будущем выдавать их будут не только пациентам, но и одиноким подопечным социальных центров, беременным женщинам и детям.

Проектом заинтересовалась Новосибирская муниципальная аптечная сеть. Она закупила первую партию насадок на ремешки для часов и силиконовые варианты браслетов для детей. Купить их можно в аптеке, цена браслета — 1, 3 тыс. рублей. Зарядки и дополнительного обслуживания не требуется.