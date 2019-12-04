Москва, , 17:41 — REGNUM Позиция России по Косово остаётся неизменной. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Сербии Александром Вучичем в Сочи.

«Что касается ситуации вокруг Косово, то наша остаётся неизменной. Основой для урегулирования должна оставаться резолюция 12−44 Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, в которой зафиксированы фундаментальные принципы мирного разрешения косовского кризиса», — заявил Путин.

В их числе уважение суверенитета и территориальной целостности, а также адекватное обеспечение законных интересов всех этнических групп, составляющих население региона.

«Россия готова поддержать возможные компромиссные решения косовской проблемы, если таковые будут достигнуты между Белградом и Приштиной. Мы, безусловно, поддержим позицию Сербии», — указал президент.