Краснодар, , 17:33 — REGNUM Россия и Сербия развивают сотрудничество в военной и военно-технической сферах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Сербии Александром Вучичем в Сочи.

«Россия и Сербия развивают сотрудничество в военной и военно-технической сферах. Поддерживая приверженность сербской стороны военно-политическому нейтралитету, наша страна оказывает содействие в укреплении обороноспособности Сербии. Компании российского ВПК не только поставляют сербским партнёрам современное вооружение, но и наладили тесную производственную кооперацию», — заявил Путин.

Представители вооружённых сил Сербии на ежегодной основе участвуют в международных армейских играх России, совместных учениях, конференциях по вопросам безопасности.